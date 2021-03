Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ronaldo, Mbappé... Quel objectif Leonardo doit-il absolument oublier ?

Publié le 17 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Leonardo a des gros projets pour le prochain mercato estival... mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne pourra pas tout faire ! Selon-vous, quel coup devrait-il oublier ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato approche à grands pas et un club comme le Paris Saint-Germain est forcément au centre d’innombrables spéculations. Il faut dire que Leonardo a de très grands projets ! Il vient d’ailleurs d’en boucler deux très chauds. En fin de contrat Angel Di Maria et Juan Bernat ont en effet prolongé au PSG, alors que Leonardo annonçait déjà il y a plusieurs semaines des négociations très avancées. Mais le plus dur reste à venir, puisque cet été pourrait être celui de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, qui pourraient quitter leurs clubs respectifs... sans oublier la grande priorité du PSG, avec la prolongation de Kylian Mbappé.

Leonardo va devoir faire un choix !

Mais Leonardo ne pourra pas tout faire et devra donc renoncer au moins à l’un de ses objectifs. Quel choix doit faire le directeur sportif du Paris Saint-Germain, selon vous ? Doit-il lâcher Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine dans seulement quelques mois ? Ou alors Cristiano Ronaldo ? En interne, la prolongation de Kylian Mbappé est l’une des grandes priorités du PSG, mais les dernières indiscrétions sur le sujet ne poussent pas vraiment à l’optimisme. Celle de Julian Draxler semble plus probable mais est-elle vraiment essentielle ? Sachant que Leonardo souhaite également garder Moise Kean, dont le prêt se terminera en fin de saison. Parallèlement, le PSG lorgnerait toujours Paul Pogba, dont le transfert va toutefois couter très cher, sans oublier Sergio Ramos, lui aussi en fin de contrat, mais qui réclamerait un salaire très important.



Alors, quel objectif Leonardo doit-il absolument oublier ?