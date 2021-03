Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius Junior interpelle Cristiano Ronaldo pour son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 18h15 par Th.B.

Pépite du Real Madrid, Vinicius Junior a été interrogé par la télé brésilienne au sujet d’un retour de Cristiano Ronaldo. Une éventualité qui ne déplairait pas spécialement à l’ailier merengue. L’étau se resserrait autour du PSG pour la star de la Juventus…

Alors que les médias espagnols, italiens et anglais ne cessent d’alimenter le feuilleton Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus pourrait effectuer quitter la Vieille Dame cet été, soit lorsqu’il ne restera qu’un an sur son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et un retour au Real Madrid serait une option plus que probable à ce jour à en croire Eurosport UK notamment qui a révélé mardi que ce serait d’ailleurs un désir personnel du joueur. Président de la Liga, Javier Tebas a ouvert la porte au championnat espagnol au meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid ce mercredi. « Ce serait une grande nouvelle pour le football espagnol. Cristiano Ronaldo continue de faire la différence, reste un génie et un crack et c’est un homme fait à Madrid. Ce serait bien ». Ce qui n’arrangerait pas spécialement le PSG, également dans le coup pour Cristiano Ronaldo comme Le Parisien l’a assuré la semaine dernière.

