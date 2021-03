Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Benzema… Zidane envoie un message clair !

Publié le 17 mars 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé vers un retour au Real Madrid, Zinedine Zidane préfère pour l’heure se satisfaire de la présence de Karim Benzema dans son groupe.

Parti en 2018, Cristiano Ronaldo pourrait effectuer son grand retour au Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et pour cause, tandis que la Juventus a une nouvelle fois été sortie de la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale, le Portugais et l’écurie piémontaise songeraient à mettre fin à leur union à un an du terme du contrat de l’ancien joueur de Manchester United. Et pour rebondir, Cristiano Ronaldo se verrait bien revenir au Real Madrid à en croire les informations parues dans la presse ces derniers temps.

« Pour le moment, nous avons Karim Benzema »