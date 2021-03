Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité du Real Madrid… c’est Mbappé !

Publié le 17 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo ou encore Erling Braut Haaland sont annoncés du côté du Real Madrid, les dirigeants merengue n’auraient d’yeux que pour Kylian Mbappé, qui semblerait s’éloigner d’une prolongation de contrat au PSG les jours passant.

Le PSG travaillerait sans relâche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé comme Fabrizio Romano l’a souligné dans sa chronique lundi pour CBS Sports . Néanmoins, la presse espagnole tire régulièrement la sonnette d’alarme à ce sujet pour le PSG ces derniers temps. En effet, Mbappé aurait refusé trois offres différentes de contrat de la part de ses dirigeants et la Cadena SER expliquait la semaine dernière que le champion du monde tricolore refuserait de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à rêver.

Mbappé et rien d’autre ?