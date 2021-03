Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tiendrait sa chance pour cette star du Real Madrid !

Publié le 17 mars 2021 à 5h15 par Th.B.

Ayant fait son temps au Real Madrid, Raphaël Varane cultiverait toujours le désir de se lancer un nouveau challenge. Le PSG resterait dans le coup alors que le Français refuserait de prolonger à Madrid.

Après 10 saisons passées au Real Madrid où il a raflé tous les trophées possibles, il souhaiterait passer à autre chose. C’est en effet l’information communiquée par As ces derniers jours. Le média ibérique affirmait en outre qu’un bon de sortie serait réclamé par Raphaël Varane à ses dirigeants à la fin de la saison, soit à un an de l’expiration de son contrat au Real Madrid. Une situation à laquelle Varane ne souhaiterait pas remédier et qui jouerait donc en faveur du PSG.

Varane ne changerait pas son fusil d’épaule pour son avenir