Mercato - OM : Sampaoli et Longoria changent tout pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 17 mars 2021 à 4h00 par T.M.

Il y a quelques semaines encore, le départ de Florian Thauvin en fin de saison était quasiment acté. Toutefois, aujourd’hui, la situation aurait totalement changé.

Comme le10sport.com vous l’expliquait depuis mars 2020, Florian Thauvin réfléchissait sérieusement à quitter l’OM librement, c’est à dire lors du prochain mercato quand son contrat aurait expiré. Toutefois, sur la Canebière, les choses ont bien changé dernièrement. En effet, la direction a totalement été remodelée avec le départ de Jacques-Henri Eyraud et la promotion de Pablo Longoria au poste de président. De même, sur le banc de touche, Jorge Sampaoli va tenter de nouvelle identité à l’OM. Et pour Thauvin, cela pourrait totalement rebattre les cartes.

« Il y a 15 jours, 3 semaines, Thauvin partait à 99% »