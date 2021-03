Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Cristiano Ronaldo part dans tous les sens !

La presse espagnole est catégorique, l’avenir de Cristiano Ronaldo ne s’écrira pas au Real Madrid, les deux parties étant passées à autre chose. Néanmoins, les médias anglais communiquent une information bien différente.

Dans le cadre de la rencontre de Ligue des champions opposant mardi soir le Real Madrid à l’Atalanta, Zinedine Zidane avait répondu aux questions de la presse italienne au sujet de Cristiano Ronaldo. Au micro de Sky Sport , l’entraîneur du Real Madrid ne fermait pas clairement la porte à un retour de celui qui est surnommé CR7 à la Casa Blanca en avouant au passage qu’il y avait peut-être un fond de vérité sur les rumeurs liant le Portugais au Real Madrid. Mais la presse s’emmêle les pinceaux dans ce feuilleton brûlant.

