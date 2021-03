Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juventus ? Réponse

Publié le 17 mars 2021 à 15h45 par La rédaction

La Gazzetta Dello Sport affirme aujourd’hui que Cristiano Ronaldo n’aurait pas l’intention de quitter la Juve. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien La Gazzetta Dello Sport a apporté de nouveaux éléments dans le dossier Cristiano Ronaldo. Selon le média italien, la star portugaise ne s’interrogerait pas sur son avenir, contrairement aux révélations de certains médias. Selon la Gazzetta , on n’aurait aucun élément sur une volonté de départ de CR7 au sein de la direction turinoise, ce dernier n’aurait émis aucune volonté de partir. Que faut-il en penser ?

Marché trop restreint pour CR7

Il est tout à fait probable que la Juve n’ait pas, à ce stade, été alertée d’une éventuelle envie de départ de CR7, sachant qu’il n’y a absolument rien de concret. De plus, quand bien même le buteur portugais a pu être proposé au Real Madrid par Jorge Mendes, ce que tendrait à confirmer la sortie de Zidane en conférence de presse lundi, le clan Ronaldo a bien conscience qu’aujourd’hui, compte tenu de l’âge et du coût de CR7, les possibilités sur le marché sont extrêmement restreintes malgré un autre intérêt prononcé du PSG. Et qu’en conséquence, la Juve reste l’option la plus probable.