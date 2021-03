Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé dicté par le feuilleton Messi ?

Publié le 17 mars 2021 à 12h45 par Th.B.

Comme la presse le stipule, le PSG continuerait de faire le forcing auprès de Lionel Messi en coulisse afin d’inciter l’Argentin à troquer la tunique du FC Barcelone pour celle du Paris Saint-Germain. Une éventuelle venue de Messi mettrait un terme à l’aventure parisienne de Kylian Mbappé.

Que ce soit Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore même Leonardo, plusieurs figures fortes du PSG ont évoquées une potentielle venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale serait en concurrence avec Manchester City pour accueillir le sextuple Ballon d’or, dont son contrat au FC Barcelone expirera en juin prochain. Pour le moment, aucune décision n’aurait été prise par Messi qui a déjà fait savoir qu’il n’arrêterait pas son choix avant la fin de la saison avec le Barça .

En cas d’arrivée de Messi, l’avenir de Mbappé serait scellé