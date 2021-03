Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola répond aux propos polémiques de Villlas-Boas sur son arrivée !

Publié le 17 mars 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Au moment de son arrivée à l’OM en janvier, Pol Lirola avait fait l’objet d’un commentaire pour le moins surprenant de la part d’André Villas-Boas. Et le latéral droit espagnol lâche une anecdote de taille à ce sujet.

Ciblé par Pablo Longoria pour venir renforcer le secteur défensif de l’OM cet hiver, Pol Lirola connaissait déjà bien le dirigeant espagnol pour avoir collaboré avec lui à la Juventus. En revanche, lorsque son arrivée en prêt avec option d’achat avait été bouclée en janvier dernier, André Villas-Boas avait lâché une phase pour le moins troublante sur Lirola, laissant entendre qu’il ne le connaissait pas : « Je dois d’abord apprendre à le connaître. C’est comme quand tu achètes quelque chose, tu dois l’ouvrir pour regarder ce qu’il y a à l’intérieur », confiait alors l’ancien entraîneur de l’OM. Et Pol Lirola s’est accordé un droit de réponse…

« Il m’avait appelé pour me dire qu’il me voulait »