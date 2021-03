Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Prêté à l’OM depuis le mois de janvier par la Fiorentina avec une option d’achat fixée à 12M€, Pol Lirola a déjà tranché pour son avenir puisque le latéral droit espagnol entend bien rejoindre définitivement le club marseillais en fin de saison.

Longtemps en quête d’un nouveau latéral droit après le départ de Bouna Sarr pour le Bayern Munich lors du dernier mercato estival, l’OM souhaitait attirer un nouveau concurrent de taille pour Hiroki Sakai. Joakim Maehle (Atalanta), Kenny Lala (Olympiakos) ou encore Fabien Centonze (FC Metz) ont été envisagés, mais le choix de Pablo Longoria s’est finalement porté vers Pol Lirola cet hiver. Le latéral espagnol est arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 12M€, en provenance de la Fiorentina, et Lirola semble déjà bien déterminé concernant son avenir…

« J’adorerais rester à l’OM »