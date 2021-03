Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain club de Villas-Boas pourrait être…

Publié le 17 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Mis à pied par l’OM début février, André Villas-Boas pourrait bientôt aller reprendre du service en Turquie, du côté de Fenerbahçe.

Le 2 février dernier, très remonté contre la direction de l’OM en conférence de presse, André Villas-Boas avait lâché ses vérités, ce qui lui avait valu d’être mis à pied quelques heures plus tard : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission », indiquait l’entraîneur portugais, précipitant ainsi son départ de l’OM. Jorge Sampaoli donc récemment été nommé pour lui succéder, et de son côté, Villas-Boas pourrait bientôt retrouver un point de chute en Europe.

Villas-Boas bientôt à Fenerbahçe ?