Mercato - PSG : Un départ en vue après la prolongation de Bernat ?

Publié le 17 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Avec les présences de Layvin Kurzawa et de Juan Bernat, qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, Mitchel Bakker pourrait être contraint au départ l’été prochain.

Récemment interrogé sur la chaine Youtube OnsOranje, Mitchel Bakker évoquait son nouveau statut d’éternel remplaçant au PSG, lui qui n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino qui lui préfère Layvin Kurzawa et même Abdou Diallo au poste de latéral gauche : « Je m’entraîne et je joue avec beaucoup de bons joueurs », indiquait Bakker. Mais mardi, un nouvel élément est venu assombrir encore davantage l’avenir de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam…

Bakker passe en 4e choix au PSG

En effet, le PSG vient d’officialiser la prolongation de contrat de Juan Bernat jusqu’en juin 2025, et le latéral gauche espagnol espère revenir à la compétition prochainement après avoir été éloigné ces derniers mois en raison d’une longue blessure. Et avec ce retour de Bernat qui vient donc de fixer son avenir, Mitchel Bakker devrait passer en quatrième choix au poste de latéral gauche au PSG derrière l’international espagnol, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo, ce qui pourrait donc éventuellement l’inciter à aller voir ailleurs l’été prochain.