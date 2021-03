Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bernat juge le choix de Leonardo avec Pochettino !

Publié le 16 mars 2021 à 23h15 par A.C.

Juan Bernat, qui a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025, est revenu sur l’arrivée au club de Mauricio Pochettino.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain est resté très calme sur le mercato hivernal. Leonardo n’a pas recruté le moindre joueur, alors que certains voyaient un latéral ou un défenseur central arriver. Mais le gros changement du PSG a été sur le banc. Juste avant Noël, Thomas Tuchel a été écarté par le club de la capitale, qui n’a pas tardé à lui trouver un successeur, avec Mauricio Pochettino.

« C'est un très grand entraîneur, je pense qu'il fait du bon travail avec le groupe, et je suis heureux de pouvoir travailler avec lui »