PSG : Di Maria, Marquinhos… Pochettino donne des nouvelles après les cambriolages !

Publié le 16 mars 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’Angel Di Maria et Marquinhos ont subi des cambriolages dimanche dernier lorsque le PSG affrontait Nantes, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles rassurantes quant à l’état mental des deux hommes.

Si le Paris Saint-Germain s’est incliné 2-1 à domicile contre le FC Nantes ce dimanche, concédant ainsi son septième revers en Ligue 1 cette saison, cette contre-performance a rapidement été éclipsée par des événements hautement plus importants. En effet, alors que le match se déroulait comme si de rien n’était, les domiciles d’Angel Di Maria et du père de Marquinhos ont été cambriolés. Celui qu’on surnomme El Fideo a même été sorti par Mauricio Pochettino en cours de match et a quitté précipitamment le Parc des Princes afin d’aller retrouver sa femme et ses enfants qui, fort heureusement, n’ont subi aucune violence physique. Les cambrioleurs sont en effet entrés en douce et ont dérobé pour pas moins de 500.000 € d’objets de valeur. Cependant, le cambriolage a été bien plus violent au domicile du père de Marquinhos, ce dernier ayant subi des coups de la part des ravisseurs avant d’être séquestré dans une pièce pendant une quarantaine de minutes en compagnie des deux personnes présentes avec lui sur les lieux. Fort heureusement, le capitaine du PSG s’est montré rassurant quelques heures plus tard en affirmant qu’il y avait eu plus de peur que de mal et que tout le monde allait bien.

« Nous sommes une équipe unie »