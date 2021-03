Foot - PSG

PSG : Nouvelles précisions sur l’état de Di Maria après son cambriolage

Publié le 15 mars 2021 à 23h10 par B.C.

Ce dimanche soir, Angel Di Maria a été victime d’un cambriolage alors qu’il disputait la rencontre de Ligue 1 face au FC Nantes. La famille du joueur était présente au domicile, et l’Argentin serait encore très choqué.

L’image a surpris et effrayé ce dimanche soir au Parc des Princes. À l’heure de jeu, Angel Di Maria a précipitamment quitté la pelouse pour rejoindre les vestiaires en compagnie de Mauricio Pochettino. Ce dernier s’était entretenu quelques secondes auparavant avec Leonardo, présent en tribune. À l’issue de la défaite parisienne, on a appris que le domicile du joueur avait été cambriolé, alors que sa femme et ses deux filles se trouvaient sur place. « La femme du joueur et ses enfants étaient présents mais qu’il n’y aurait pas eu de face à face avec les cambrioleurs. La femme du joueur a été extrêmement choquée » a précisé une source policière à RMC Sport ce lundi.

Di Maria encore très choqué