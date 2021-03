Foot - PSG

PSG : Cambriolage, Di Maria... Pierre Ménès prend la défense du PSG !

Publié le 15 mars 2021 à 15h45 par D.M.

Victime d’un cambriolage, Angel Di Maria a dû quitter la pelouse précipitamment avent de rejoindre sa faille. Une situation qui a pu avoir une incidence sur la prestation du PSG face à Nantes selon Pierre Ménès.

Scène inhabituelle ce dimanche au Parc des Princes. En cours de seconde période, Leonardo a quitté la tribune présidentielle pour demander à Mauricio Pochettino se sortir Angel Di Maria du terrain. Le directeur sportif avait appris, durant la rencontre face au FC Nantes, que l’attaquant argentin était victime d’un cambriolage, alors que sa femme et ses deux filles étaient présentes au domicile. « La femme du joueur et ses enfants étaient présents mais qu’il n’y aurait pas eu de face à face avec les cambrioleurs. La femme du joueur a été extrêmement choquée » a précisé une source policière à RMC Sport . Au même moment, les parents de Marquinhos ont également été cambriolés et le père du joueur brésilien aurait notamment été séquestré. Des évènements qui ont eu une incidence sur la prestation du PSG face à Nantes (défaite 1-2) selon Mauricio Pochettino: « Il y a des situations extra-sportives dont vous avez connaissance, qui vont au-delà du football, il faut tenir compte de tout cela. Ce n’est pas une excuse mais ça a amené une baisse d’énergie. On a parlé aux joueurs d’autres choses (que de football) ».

« Cette défaite est évidemment inadmissible pour Paris, mais… »