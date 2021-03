Foot - PSG

PSG : Neymar n’a pas digéré Barcelone…

Publié le 15 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Toujours trop juste physiquement à l’adducteur gauche pour participer au 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Une nouvelle qui l’a attristé et qui l’a fait bouillonner dans les tribunes.

Blessé le 10 janvier dernier, Neymar a été touché au long adducteur gauche. Victime d’une lésion, le Brésilien est écarté des terrains et faisait le maximum pour être de retour face au FC Barcelone le 10 mars dernier. Faute de progrès suffisants, Neymar a dû faire une croix sur ce rendez-vous au sommet qu’il ne voulait pas manquer, au point de l’attrister. « J'avais dit que Neymar reviendrait dans le groupe (contre le Barça), il avait cet espoir mais les test réalisés avant le match n'étaient pas rassurants. La cicatrisation n'était pas encore au top. Il faut donc encore attendre pour qu'il revienne. Neymar était très triste et déçu d'avoir raté le match, mais ce n'était pas possible. Il espère maintenant revenir pour le match face à Lyon, s'il est à 100%, mais le PSG ne prendra aucun risque. Le PSG compte également utiliser la trêve internationale pour récupérer ses joueurs au maximum, rappelons que Neymar va rester à Paris. (...) Il continue à faire des entrainements collectifs, il fait des soins tous les jours et fait très attention avec des traitements pour son rétablissement ». Voici le message qu’Isabela Pagliari a fait passer ces dernières heures au micro d ’Europe 1.

« Il était très énervé avec la prestation du PSG »