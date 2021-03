Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces précisions sur le grand retour de Neymar !

Publié le 14 mars 2021 à 10h15 par T.M.

Depuis près d’un mois désormais, Neymar est écarté des terrains. Se remettant d’une blessure aux adducteurs, le joueur du PSG est toutefois proche du retour.

Alors que le PSG a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en se débarrassant du FC Barcelone, Mauricio Pochettino a dû le faire sans Neymar. En effet, blessé aux adducteurs, le Brésilien a manqué les deux rencontres face à son ancien club. Et alors que Neymar était attendu pour le match retour contre le Barça, le PSG n’a finalement pris aucun risque, comme cela sera le cas ce dimanche face au FC Nantes, une rencontre que le joueur de 29 ans ne disputera. Mais quand reverra-t-on Neymar sur les terrains avec le maillot parisien ?

« Le PSG ne prendra aucun risque »