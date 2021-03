Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce constat lourd de sens sur l’attitude de Neymar !

Publié le 13 mars 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que l’hygiène de vie de Neymar est fréquemment pointée du doigt ces derniers temps, les critiques reçues par l’international brésilien du PSG auraient avant tout pour origine le fait qu’il donne le bâton pour se faire battre.

Blessé depuis la mi-février aux adducteurs, Neymar ne devrait pas effectuer son grand retour à la compétition avant le match contre l’OL en Ligue 1 prévu le dimanche 21 mars. Mais même s’il est absent des terrains, le numéro 10 du PSG fait même parler de lui. Seulement voilà, cela n’est pas pour les meilleures raisons dans la mesure où son hygiène de vie est vivement critiquée par certains observateurs. En cause, des tweets nocturnes que Neymar poste au sujet de Big Brother Brasil , une émission de télé-réalité brésilienne, ainsi que ses sessions de jeux-vidéos tardives dans la nuit, notamment sur Counter-Strike .

« Au vu de ce contexte, tweeter à ces heures-là apparaît comme une erreur de communication »