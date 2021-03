Foot - PSG

PSG : Verratti affiche un immense regret avec Neymar !

Publié le 12 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG avait plusieurs absents contre le FC Barcelone mercredi soir (1-1), Marco Verratti regrette l'absence de Neymar.

Mercredi soir, le PSG a souffert contre le FC Barcelone, mais a assuré l'essentiel en obtenant le nul (1-1) pour valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Malgré tout, les critiques ont fusé concernant le fond de jeu du club parisien. Toutefois, Marco Verratti a tenu à rappeler que Neymar et Moise Kean étaient absents, tandis qu'Angel Di Maria revenait tout juste de blessure.

Verratti regrette l'absence de Neymar