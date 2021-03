Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point de Pochettino sur Neymar !

Publié le 13 mars 2021 à 15h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino s’est prononcé sur Neymar, blessé aux adducteurs depuis le 10 février dernier et forfait pour la rencontre face au FC Nantes ce dimanche.

Touché aux adducteurs depuis le 10 février et une rencontre de Coupe de France face à Caen, Neymar espérait faire son retour à l’occasion du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi. L’attaquant avait repris l’entraînement avec ses coéquipiers, mais le PSG n’a pas voulu prendre de risque avec lui. Neymar n’était pas présent sur la pelouse du Parc des Princes et a déclaré forfait pour le match face au FC Nantes ce dimanche. Selon le journaliste de Téléfoot , Julien Maynard, le joueur ne serait pas suffisamment remis de sa blessure et espèrerait faire son retour le 21 mars prochain à l’occasion du choc face à l’OL.

« On espère l’avoir le plus rapidement avec nous »