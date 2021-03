Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau coup dur pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 12 mars 2021 à 12h10 par D.M.

Déjà forfait pour le match de Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi dernier, Neymar devrait aussi manquer la rencontre face à Nantes ce dimanche. Le joueur du PSG espère faire son retour sur les pelouses le 21 mars prochain à l’occasion du match face à l’OL.

Neymar se faisait une joie de retrouver le FC Barcelone, club dont il a porté les couleurs entre 2013 et 2017, en huitième de finale de Ligue des champions. Blessé aux adducteurs le 10 février dernier lors d’une rencontre face à Caen en Coupe de France, l’attaquant du PSG avait loupé le match aller, mais avait repris l’entraînement avec l’espoir de disputer le match retour ce mercredi. Mais à quelques heures de la rencontre, le PSG avait annoncé le forfait de Neymar.

Neymar forfait pour le match face à Nantes