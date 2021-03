Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelles précisions de taille sur le retour de Neymar !

Publié le 12 mars 2021 à 20h45 par B.C.

Forfait cette semaine pour la réception du FC Barcelone, Neymar devrait une nouvelle fois être absent ce dimanche face à Nantes. Au sein du PSG, on ne souhaite prendre aucun risque avec l’international brésilien, ce qui pourrait obliger ce dernier à rester encore un certain temps à l’écart.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Depuis 2017, le Brésilien a raté plusieurs rencontres cruciales du PSG en raison de blessures, et cela a de nouveau été le cas ces dernières semaines avec la double confrontation face au FC Barcelone. Fort heureusement pour lui, le club de la capitale est parvenu à obtenir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et tous les regards sont désormais tournés vers Neymar pour cette fin de saison. Blessé aux adducteurs le 10 février contre Caen, l’attaquant de 29 ans semblait proche de faire son retour ce week-end à l’occasion de la réception du FC Nantes, mais il faudra encore attendre.

Un retour encore incertain pour Neymar