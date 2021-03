Foot - PSG

PSG - Malaise : Sommeil, hygiène de vie… Ces constats sans appel sur Neymar !

13 mars 2021

Alors que Neymar fait régulièrement l’objet de critiques au sujet de son hygiène de vie, des médecins estiment que l’international brésilien du PSG se met en danger physiquement avec son manque de sommeil.

Absent depuis la mi-février en raison d’une blessure aux adducteurs, Neymar ne devrait pas effectuer son grand retour à la compétition avant la rencontre contre l’Olympique Lyonnais dimanche 21 février. De ce fait, le numéro 10 du PSG a loupé la double-confrontation du club de la capitale en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une absence sans réelle conséquence pour Paris, dans la mesure où les hommes de Mauricio Pochettino ont réussi à éliminer le Barça de Lionel Messi pour se hisser en quarts de finale (4-1 au Camp Nou à l’aller, 1-1 au match retour). Cependant, le fait que Neymar soit une nouvelle fois absent dans un moment crucial sportivement pour le PSG a réveillé les critiques au sujet de son hygiène de vie.

Neymar, une homme à la vie nocturne active

Les tweets nocturnes postés par le joueur de 29 ans devant Big Brother Brasil , une émission de télé-réalité brésilienne, sont notamment pointés du doigt par certains observateurs. En effet, Neymar a posté à plusieurs reprises des messages sur Twitter à des heures tardives pour analyser le programme, chose qui est perçue par certains comme un manque de professionnalisme et comme la preuve que le joueur du PSG ne s’impose pas une hygiène de vie en adéquation avec celle que doit s’imposer un athlète de haut niveau. Et bien que Neymar et Leonardo aient tour à tour nié ces accusations, les critiques ne se sont pas calmées, et ce d’autant plus que l’ancien joueur du FC Barcelone s’est récemment distingué en étant connecté sur les serveurs du jeu Counter Strike là encore à des heures tardives.

« Le sommeil permet au corps et aux muscles de se régénérer »