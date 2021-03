Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessures, hygiène de vie… Marco Verratti répond à ses détracteurs !

Publié le 12 mars 2021 à 19h15 par B.C.

Régulièrement pointé du doigt pour son hygiène de vie et ses blessures depuis son arrivée au PSG, Marco Verratti a abordé ce sujet au cours d’un entretien avec RMC.

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2012, Marco Verratti a autant d’admirateurs que de détracteurs. Si ses qualités sont indéniables, l’international italien s’est fait remarquer au fil des années par ses nombreux pépins physiques l’obligeant à rater certains grands rendez-vous. Aux yeux de certains observateurs, l’hygiène de vie de Marco Verratti est la cause de ces blessures qui handicape la vie du joueur, mais également du PSG. Un sujet évoqué par le principal intéressé ce vendredi, dans un entretien accordé à RMC.

« Ce sont des choses qui arrivent »