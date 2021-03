Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti interpelle Neymar et Mbappé pour leur avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 12 mars 2021 à 18h39

Invité de RMC ce vendredi, Marco Verratti s’est prononcé sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, liés au PSG jusqu’en juin 2022.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar sont en discussion depuis de longs mois pour leur prolongation. Comme annoncé par le10sport.com ce vendredi, le PSG semble proche du but avec l’international auriverde, qui souhaite rester dans la capitale. Les négociations se poursuivent et avancent favorablement en vue d’un nouveau bail de quatre années. Cependant, la donne est différente pour Kylian Mbappé. D’après les récentes informations de L’Équipe , le PSG souhaite également proposer une prolongation longue durée au champion du monde tricolore, mais ce dernier est encore en plein doute pour son avenir et demande un temps de réflexion supplémentaire. Pas de quoi arranger Leonardo, souhaitant rapidement être fixé afin de préparer un plan B si Mbappé venait à refuser de renouveler son bail. Interrogé sur le sujet dans l’émission Rothen Régal ce vendredi, Marco Verratti a envoyé un message fort à ses deux coéquipiers.

« Ils sont très bien ici »

« Avec Kylian on se comprend très bien, ça fait déjà trois ans qu’on joue ensemble, c’est un joueur magnifique. Quand on joue avec ce type de joueurs, comme Neymar, c’est toujours plus facile. J’adore jouer avec Ney et Kylian , explique Marco Verratti au micro de RMC . Bien sûr que j’essaie de les convaincre de rester. C’est normal, on est plus fort avec eux dans l’équipe. C’est pour ça que parle toujours avec eux. Je ne vais pas tout vous dire, mais on parle beaucoup. Quand Ney a passé des moments plus difficiles, avec ses blessures et tout, on était vraiment très proches. Pareil pour Kylian. Je sens qu’ils ont envie de rester. Ils sont très bien ici pour moi, ils savent qu’ils font partie d’un grand club avec un grand projet. Je pense que c’est différent de gagner ici qu’ailleurs, car on a commencé un très grand projet pour réussir à remporter la Ligue des champions, ça fait déjà une dizaine d’années, et on se rapproche de plus en plus des grandes équipes . »

« On va arriver à un moment où il faut une conclusion »