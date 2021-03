Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo s’est fixé un grand objectif pour son avenir !

Publié le 12 mars 2021 à 18h10 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo considérerait que le Real Madrid est le meilleur club afin de gagner une ultime Ligue des Champions.

Parti du Real Madrid en 2018 pour prendre la direction de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait effectuer son retour dans la capitale espagnole l’été prochain. En effet, il sera alors à un an de la fin de son contrat à Turin, et l’écurie italienne ne serait pas contre l’idée de s’en séparer. De son côté, CR7 ne serait pas non plus opposé à un départ de la Juventus, et sa destination privilégiée pour rebondir serait le Real Madrid à en croire les informations dévoilées par AS ce vendredi. Ainsi, bien que le PSG ait été annoncé sur ses traces, Cristiano Ronaldo privilégierait un retour au sein du club de la capitale espagnole.

CR7 veut ajouter une nouvelle Ligue des Champions à son palmarès