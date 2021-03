Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar en colère lors du match contre Barcelone ?

Publié le 14 mars 2021 à 13h10 par T.M.

Malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a souffert face au FC Barcelone lors du match retour. De quoi visiblement agacer Neymar.

Cette saison, le PSG sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Fort de son avantage acquis au match aller face au FC Barcelone, le club de la capitale avançait sereinement pour le match retour malgré l’ombre d’une nouvelle remontada. Une catastrophe qui aurait très bien pu se reproduire sans un très grand Keylor Navas. En effet, alors que le PSG et le Barça ont terminé sur un match nul (1-1), le score aurait pu être bien différent tant la performance des Parisiens était décevante. Et présent dans les tribunes du Parc des Princes ce soir là, Neymar n’a pas apprécié ce qu’il a vu.

« Il était très énervé »