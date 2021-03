Foot - PSG

PSG - Malaise : Remontada, Barcelone… Pierre Ménès vole au secours du PSG !

Publié le 14 mars 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que le PSG a souffert sur sa pelouse face au FC Barcelone (1-1) ce mercredi, Pierre Ménès a défendu l’équipe de Mauricio Pochettino.

Si le PSG est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, cela n’a pas été sans difficulté. Le FC Barcelone a en effet dominé le match retour au Parc des Princes (1-1), trois semaines après l’humiliation subie sur sa pelouse face au PSG (4-1), de quoi faire craindre une nouvelle remontada aux supporters parisiens si Keylor Navas n’avait pas réalisé une prestation flamboyante, avec ses neuf arrêts. Sur le plateau du CFC ce dimanche, Pierre Ménès a toutefois tenu à défendre le PSG après cette prestation.

« Il faut aussi savoir ce qu’on veut »