PSG/Nantes : L'anecdote de Kombouaré sur Pochettino !

Publié le 14 mars 2021 à 12h40 par La rédaction

Le PSG qui accueille Nantes, c'est l'occasion rêvée pour Antoine Kombouaré de retrouver un club qu'il connaît bien mais de retrouver aussi Mauricio Pochettino, dont il a croisé la route il y a une petite vingtaine d'année maintenant.