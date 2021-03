Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino sort du silence pour Di Maria

Publié le 15 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Mauricio Pochettino s’est exprimé au sujet de la sortie prématurée d’'Angel Di Maria lors de la rencontre entre le PSG et le FC Nantes (1-2).

La sortie d’Angel Di Maria autour de l’heure de jeu, alors qu’il n'y avait visiblement aucune raison évidente, a soulevé un grand nombre de questions. Finalement, RMC Sport a annoncé qu'un cambriolage extrêmement violent aurait eu lieu au domicile de la star du Paris Saint-Germain, ainsi que chez un autre de ses coéquipiers. Une information confirmée par d’autres médias et qui vient éclipser la défaite du PSG et la prestation plus que décevante face au FC Nantes.

« Il y a des situations extra-sportives qui vont au-delà du football »