PSG : Nouvelle révélation à 500 000€ sur le cambriolage chez Di Maria !

Publié le 15 mars 2021 à 14h15 par D.M.

Ce dimanche, Angel Di Maria a été victime d’un cambriolage durant la rencontre du PSG face au FC Nantes. Le montant du préjudice s’élèverait à 500 000€.

Angel Di Maria a du quitter précipitamment l’enceinte du Parc des Princes ce dimanche. Et pour cause, l’attaquant argentin a appris de la bouche de Leonardo et de Mauricio Pochettino que son domicile a été cambriolé durant la rencontre face au FC Nantes, alors que sa femme et ses deux filles se trouvaient sur place. « La femme du joueur et ses enfants étaient présents mais qu’il n’y aurait pas eu de face à face avec les cambrioleurs. La femme du joueur a été extrêmement choquée » a précisé une source policière à RMC Sport . Sorti en cours de seconde période par son entraîneur, Di Maria a retrouvé sa famille et a pu constater les dégâts.

Di Maria aurait subi un préjudice évalué à 500 000€