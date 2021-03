Foot - PSG

PSG : Cambriolage, séquestration… le clan Marquinhos sort du silence !

Publié le 15 mars 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Dimanche soir, les entourages de deux joueurs du PSG ont été directement impliqués dans une étrange série de cambriolages : Angel Di Maria ainsi que Marquinhos. La femme du défenseur central brésilien a pris la parole pour donner des nouvelles.

Pendant que le PSG affichait un visage bien décevant sur la pelouse du Parc des Princes face au FC Nantes (défaite 1-2), Angel Di Maria ainsi que Marquinhos ont vécu une mésaventure dont ils se seraient bien passés dimanche soir. Les informations sorties dans la soirée ont rapidement fait état d’actes de cambriolage et de séquestration au domicile du l’ailier argentin du PSG, ainsi qu’à celui des parents de Marquinhos. Et la femme du joueur brésilien a donné des nouvelles dans la nuit…

« Plus de peur que de mal »