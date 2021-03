Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino répond à Marcelo Bielsa après son message fort !

Publié le 14 mars 2021 à 22h10 par B.C.

Après les propos très élogieux de Marcelo Bielsa à son égard, Mauricio Pochettino a répondu à son ancien entraîneur au Newell’s.

Décrié par certains observateurs du football, Marcelo Bielsa reste une grande source d’inspiration pour de nombreux entraîneurs. C’est notamment le cas de Mauricio Pochettino, qui a côtoyé l’ancien coach de l’OM au Newell’s Old Boy lorsqu’il n’avait que 13 ans. Depuis, Bielsa suit l’évolution de son ancien protégé et ne tarit pas d’éloges à son égard. « Mauricio a montré sa capacité à s’adapter partout. Il est une référence du football dans le monde. (Au PSG) il a dû s'adapter immédiatement, il a des qualités d’entraîneur extraordinaires. Il a gagné un très grand match à Barcelone. C’est une belle preuve de ses capacités à s’adapter au très haut niveau. Savoir gérer des grands joueurs, leur ego, ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai beaucoup d’affection pour lui, de gratitude, je l’aime beaucoup. Les entraîneurs ne parviennent au sommet que parce qu’ils arrivent à faire en sorte que leurs joueurs les y amènent. Mauricio est au sommet et il le mérite », confiait Bielsa il y a quelques semaines dans le CFC . Une sortie qui a ému Mauricio Pochettino.

« C’est une grande personne »