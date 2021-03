Foot - PSG

PSG : L’entourage de Di Maria s’explique après le cambriolage

Publié le 15 mars 2021 à 19h45 par B.C.

Dimanche soir, la famille d’Angel Di Maria a été frappé par un cambriolage pendant que le PSG affrontait le FC Nantes. Un épisode qui a marqué l’entourage du joueur.

Alors que le PSG s’est incliné sur sa pelouse face au FC Nantes (2-1) ce dimanche soir, le vestiaire parisien a rapidement dirigé le résultat de cette rencontre en raison des événements survenus dans le même temps. En effet, le domicile d’Angel Di Maria a été cambriolé en présence de sa famille pendant le match, tandis que les parents de Marquinhos ont vécu le même incident. Le préjudice financier est important, tout comme le traumatisme vécu par les personnes concernées. L’épouse de l’attaquant argentin serait notamment très choquée comme l’a expliqué ce lundi soir le journaliste Mohamed Bouhafsi.

La femme d’Angel Di Maria reste choquée