PSG : Cambriolage, séquestration… Le père de Marquinhos violenté ?

Publié le 15 mars 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

En plus de la famille d’Angel Di Maria, les parents de Marquinhos ont également été victimes d’un acte de cambriolage et de séquestration dimanche soir pendant PSG-Nantes. Et le père du défenseur brésilien a passé un moment particulièrement compliqué…

« L’entourage de Marquinhos, le PSG et la sélection brésilienne confirment que durant le match contre Nantes, la maison de ses parents a été cambriolée pendant que sa famille était présente dans la résidence, mais personne n’a souffert et tout le monde va bien. Plus de peur que de mal. Les autorités françaises ont ouvert l’enquête », a publié la femme de Marquinhos dans la nuit de dimanche à lundi, s’exprimant donc sur l’acte de cambriolage et séquestration dont ont été victimes les parents du capitaine du PSG à leur domicile dimanche soir, pendant la rencontre face au FC Nantes (défaite 1-2). Et il semblerait que le père de Marquinhos ait vécu une soirée particulièrement périlleuse…

Des coups portés au père de Marquinhos