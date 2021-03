Foot - PSG

PSG : La grande révélation de Paredes sur ses liens avec Neymar

Publié le 14 mars 2021 à 19h15 par Th.B.

Depuis son arrivée au PSG, Leandro Paredes a noué une relation spéciale avec Neymar qui ne se limiterait pas qu’aux terrains de football d’après l’Argentin.

Arrivé à l’hiver 2019, Leandro Paredes était la dernière recrue de l’ère Antero Henrique. Et ce n’est que récemment et avec la nomination de Mauricio Pochettino que les observateurs et les supporters parisiens ont pu mesurer l’étendue de la palette technique de l’international argentin qui laissait toujours la majorité des personnes sur leur faim par le passé. Néanmoins, Paredes serait très apprécié de ses coéquipiers et s’entendrait particulièrement bien avec Neymar comme l’Argentin l’a souligné ce dimanche.

« À l’entraînement ou en dehors, on est heureux ensemble »