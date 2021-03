Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort de Bakker sur sa situation au PSG !

Publié le 15 mars 2021 à 17h45 par T.M.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Mitchel Bakker a quelque peu disparu des radars. Toutefois, cela ne semble pas forcément déranger le joueur du PSG.

Lors de la première partie de saison du PSG, Mitchel Bakker avait grandement profité de la blessure de Juan Bernat. En effet, à gauche, le Néerlandais enchainait les matchs et était l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel. Oui, mais voilà, l’entraîneur allemand a fait ses valises fin décembre et suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG a totalement rebattu les cartes pour Bakker. Depuis la nomination de l’Argentin, l’ancien latéral de l’Ajax ne joue que très peu.

Bakker garde le sourire !