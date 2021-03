Foot - PSG

PSG : Cambriolages, séquestration… Le PSG va prendre des mesures !

Publié le 15 mars 2021 à 16h15 par Th.B.

Alors que les retombées sportives du PSG-Nantes de dimanche soir ont totalement été reléguées au second plan par les moments difficiles vécus par les familles d’Angel Di Maria et de Marquinhos à la suite de cambriolages dimanche, les dirigeants parisiens ne comptent pas rester les bras croisés.

En plein match, Leonardo et Mauricio Pochettino ont discuté, ce qui a engendré la sortie prématurée d’Angel Di Maria dimanche soir lors de la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG au FC Nantes (1-2). En raison d’un cambriolage ayant lieu au domicile de l’ailier du PSG où sa femme et ses enfants étaient. Même son de cloche pour Marquinhos qui a pour sa part, appris la malheureuse nouvelle que son père a lui aussi été cambriolé et qu’au cours de cette opération malveillante, il aurait été violenté par les cambrioleurs selon L’Équipe. À la lumière de ces évènements, le PSG aurait décidé d’agir.

La sécurité des domiciles renforcée ?

Sur son compte Twitter , Julien Froment a expliqué que le PSG allait prendre des mesures. Le journaliste d’ Europe 1 a en effet assuré que le PSG comptait renforcer la sécurité, momentanément, des joueurs parisiens et de leurs familles à la suite des cambriolages du domicile de Di Maria et du père de Marquinhos à Chatou.