PSG - Malaise : Pochettino fait une grande annonce pour le retour de Neymar !

Publié le 16 mars 2021 à 15h15 par H.G. mis à jour le 16 mars 2021 à 15h18

Alors que Neymar sera forfait pour le match opposant le PSG au LOSC ce mercredi, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à la présence du Brésilien dimanche contre l’OL.

Neymar va encore devoir attendre un peu pour effectuer son grand retour à la compétition. En effet, s’il était annonce qu’il pourrait être présent ce mercredi pour affronter le LOSC dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France, le numéro 10 du PSG sera finalement absent de la feuille de match. Le club de la capitale a en effet annoncé la nouvelle ce mardi en milieu de journée dans son traditionnel point médical d’avant-match. Cependant, malgré ce coup dur pour le PSG, un retour à la compétition de Neymar dès ce week-end pour le déplacement du club parisien à Lyon n’est pas à écarter à en croire Mauricio Pochettino.

« S'il peut être disponible pour le match de Lyon, ce serait une bonne chose pour l’équipe »