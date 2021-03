Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau coup dur pour Pochettino avec Neymar !

Publié le 16 mars 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il était annoncé que Neymar pourrait être de retour contre le LOSC ce mercredi, l’international brésiliens sera finalement forfait.

Absent depuis la mi-février en raison d’une blessure aux adducteurs, le retour de Neymar à la compétition est attendu avec impatience par une immense majorité des observateurs du PSG. Cette blessure l’a notamment conduit à manquer la double-confrontation face au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sans conséquences pour Paris dans la mesure où les hommes de Mauricio Pochettino se sont hissés pour les quarts de finale. Cette étape étant passée, tout le monde espère voir Neymar être de retour en forme le plus vite possible. Et tandis qu’il était annoncé qu’il pourrait être de retour dès ce mercredi, il n’en sera finalement rien.

Neymar forfait contre le LOSC, cap sur Lyon dimanche ?

En effet, comme le communique le PSG dans son point médical ce mardi, Neymar est forfait pour le match contre le LOSC prévu ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Toute la question est maintenant de savoir si le joueur de 29 ans sera en mesure d’effecteur son come-back sur les terrains de Ligue 1 dimanche prochain à l’occasion du match du PSG à Lyon. Du reste, Pablo Sarabia (touché à la hanche) et Juan Bernat sont également forfaits pour le match de ce mercredi contre les Lillois, tandis qu’Ander Herrera et Moise Kean feront effectueront leur retour dans ke groupe.