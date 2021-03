Foot - PSG

PSG : Cambriolages, violences… Ces précisions sur la réaction du vestiaire !

Publié le 16 mars 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que les domiciles du père de Marquinhos et d’Angel Di Maria ont été cambriolés ce dimanche, le vestiaire du PSG aurait été profondément choqué par ces événements.

Le moins que l’on puisse dire est que la défaite du PSG au Parc des Princes ce dimanche face au FC Nantes (1-2) est passée au second plan. En effet, au cours de la rencontre, les domiciles du père de Marquinhos et d’Angel Di Maria ont été cambriolés, le père de l’international brésilien ayant même été frappé par les individus ayant pénétré sa résidence. Ainsi, comme le confiait Mauricio Pochettino, l’heure n’était logiquement pas à parler du match au sortir de la rencontre : « I l y a des situations extra-sportives dont vous avez connaissance, qui vont au-delà du football, il faut tenir compte de tout cela. Ce n’est pas une excuse mais ça a amené une baisse d’énergie. On a parlé aux joueurs d’autres choses », a expliqué l’entraîneur du PSG face à la presse.

Les joueurs du PSG n’avaient pas la tête à parler du match contre Nantes