PSG : Cambriolages, Di Maria… Cette révélation sur le choix de Leonardo avec Marquinhos !

Publié le 16 mars 2021 à 10h45 par H.G.

Tandis qu’Angel Di Maria avait quitté la pelouse du Parc des Princes précipitamment ce dimanche puisque son domicile venait d’être cambriolé, cela ne fut pas le cas de Marquinhos, victime de faits similaires. Mais si cela a pu interpeler, le choix du PSG était parfaitement réfléchi.

Opposé au FC Nantes ce dimanche, le PSG s’est incliné 2-1 au Parc des Princes face à l’équipe entrainée par Antoine Kombouaré. Seulement voilà, cette défaite a rapidement été reléguée aux second plan en raison des cambriolages dont ont été victimes Angel Di Maria et le père de Marquinhos au cours de la rencontre. L’Argentin avait alors quitté la pelouse parisienne au cours de la seconde période, même si, fort heureusement, aucune violence n’a eu lieu à l’encontre de sa famille. Cependant, Marquinhos a été laissé sur la pelouse jusqu’au terme de la partie, alors même que son père a été victime de coups de la part des individus ayant pénétré son domicile.

Sortir Marquinhos n’aurait rien changé