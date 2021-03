Foot - PSG

PSG : Cambriolages, violences… Angel Di Maria ne digère pas !

Publié le 16 mars 2021 à 11h10 par H.G.

Alors que son domicile a été cambriolé ce dimanche pendant qu’il affrontait le FC Nantes, Angel Di Maria serait encore sous le choc de cet événement.

La défaite du PSG face au FC Nantes au Parce des Princes est passée au second plan assez rapidement. Et pour cause, au cours de la rencontre, les domiciles du père de Marquinhos et d’Angel Di Maria ont été cambriolés. Le père de l’international brésilien a même été frappé et séquestré en compagnie des deux personnes qui étaient présentes sur les lieux avec lui. Fort heureusement, la famille de celui qu’on surnomme El Fideo n’a pas subi le même sort, les ravisseurs n’ayant pas été aperçus par Jorgelina et les enfants au cours de leurs actes. Mais cela ne calmerait en rien l’effroi au sein de la famille d’Angel Di Maria, victime d’un préjudice estimé à plus de 500.000 €, l’Argentin ayant d’ailleurs été dispensé d’entrainement ce lundi pour rester auprès des siens.

Le famille Di Maria se dit encore extrêmement perturbée