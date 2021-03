Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès est catégorique pour Neymar !

Publié le 16 mars 2021 à 7h15 par La rédaction

Depuis sa blessure début février, Neymar s’est retrouvé sous le feu des critiques. Mais Pierre Ménès est catégorique : le PSG est largement meilleur avec le Brésilien dans son équipe.

Neymar a subi une nouvelle désillusion ces dernières semaines. Blessé aux adducteurs juste avant la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Brésilien a finalement manqué les deux confrontations face au FC Barcelone alors qu’il avait tout fait pour revenir à temps. Ainsi, une pluie de critiques s’est abattue sur Neymar, surtout au vu des résultats du PSG sans sa star brésilienne sur la pelouse. Mais pour Pierre Ménès, il ne sert à rien de s’en prendre à l’ancien de Barcelone, tant son talent est évident.

« C’est des conneries, le PSG est plus faible sans Neymar. »