Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar envoie un message avant son retour !

Publié le 15 mars 2021 à 19h15 par La rédaction

Blessé aux adducteurs au début du mois de février, Neymar a une nouvelle fois manqué les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Mais après un mois sans jouer, le Brésilien a hâte de revenir sur les terrains.

Il avait tout fait pour être prêt pour la réception du FC Barcelone au Parc des Princes il y a quelques jours. Mais cela s’est avéré insuffisant. Cela a été une nouvelle désillusion pour Neymar. Blessé aux adducteurs face au Stade Malherbe de Caen le 10 février dernier, le Brésilien a une nouvelle fois manqué les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec les Parisiens. Un véritable coup dur pour la star du PSG, désireuse d’emmener le club de la capitale sur le toit de l’Europe. Mais après un mois sans pouvoir jouer, Neymar veut revenir sur les terrains le plus vite possible.

« J’ai hâte de revenir »

Sur son compte Instagram , Neymar a affiché un cliché de lui-même en plein entraînement. Et la légende devrait ravir les supporters du PSG : « J’ai hâte de revenir » a-t-il écrit. On connaît l’amour de Neymar pour le jeu et le ballon rond. Après plus d’un mois sans avoir pu fouler les pelouses, on imagine bien que cela doit le démanger. À voir s’il sera apte pour la réception du LOSC ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France.