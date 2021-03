Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur la prolongation de Neymar !

Publié le 15 mars 2021 à 15h10 par T.M.

Bien que cela serait bien engagé, Neymar n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Néanmoins, en coulisse, Leonardo avancerait toujours ses pions et l’issue pourrait se rapprocher.

Dernièrement, Angel Di Maria a apposé sa signature sur un nouveau contrat, prolongeant avec le PSG jusqu’en 2022. Et prochainement, d’autres joueurs devraient imiter l’Argentin. C’est ainsi le cas de Juan Bernat et Julian Draxler, mais tout le monde attend surtout les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Alors que cela semble plus compliqué de convaincre le Français, pour ce qui du Brésilien, cela est plutôt bien engagé. Si certains annonçaient que la prolongation de Neymar était déjà bouclée, le10sport.com vous révélait dernièrement que le PSG discutait toujours avec son joueur en coulisse. Et ce lundi, TMW va dans ce sens.

La fin se rapproche