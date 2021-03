Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 15 mars 2021 à 14h45 par D.M.

Sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique a été interrogé sur l’avenir incertain de Sergio Ramos au Real Madrid, après avoir dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour les prochains matches de qualification à la Coupe du monde 2022

La situation de Sergio Ramos demeure toujours aussi problématique pour le Real Madrid. Le capitaine emblématique du club merengue voit son contrat expirer en juin prochain et n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour l’allonger. « Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année » avait-il confié jeudi dernier lors d’une conférence de presse. Selon la presse espagnole, Sergio Ramos refuserait notamment de baisser son salaire de 10%, ce qui bloquerait les négociations. Une situation qui pourrait profiter au PSG, intéressé par le défenseur.

« La meilleure chose qu'un être humain puisse faire est de se concentrer sur le présent et d'en profiter »