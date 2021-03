Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos aurait fait une annonce fracassante à Florentino Pérez !

Publié le 13 mars 2021 à 13h15 par D.M.

Sergio Ramos aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison et aurait annoncé à Florentino Perez son départ vers une équipe étrangère.

« Il y a beaucoup d'incertitude. J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau (...) Je vous garantis que lorsqu'il y en aura des nouvelles, je serai le premier à l'annoncer. Mais maintenant, je suis calme. Maintenant, je me concentre pour savourer cette année ». Interrogé sur son avenir en conférence de presse ce jeudi, Sergio Ramos n’a pas dévoilé de nouvelles informations sur son avenir. La situation reste inchangée et ce, depuis plusieurs semaines. Le joueur, qui voit son contrat expirer en juin prochain, souhaite rester au Real Madrid, mais ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec sa direction. Sergio Ramos voudrait prolonger son contrat de deux ans et conserver son salaire actuel. Fragilisé par la crise du Covid-19, le club espagnol lui aurait demandé de baisser son cachet de 10%. Une proposition refusée par le défenseur central, qui aurait pris une énorme décision.

Sergio Ramos sur le départ ?

Selon les informations du journaliste espagnol, Siro Lopez, Sergio Ramos aurait annoncé son départ du Real Madrid à Florentino Perez. Présent à la Casa Blanca depuis 2005, le défenseur espagnol aurait pris la décision de quitter la Liga à l’issue de son contrat et de rejoindre une équipe étrangère. Reste à connaitre sa prochaine destination. Les médias annoncent depuis plusieurs mois un intérêt du PSG, mais aussi de nombreuses équipes de Premier League pour Sergio Ramos.